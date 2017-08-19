وضعت إحدى المجلات الروسية صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في صفحتها الأولى، وروَّجت لعددها في لوحات إعلانية كبيرة بشوارع العاصمة موسكو.
وأعدَّت مجلة “المشهد الروسي” في عددها الذي صدر أواخر يوليو الماضي، ملفاً كاملاً حول المملكة تضمن مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب العلاقات السعودية – الروسية.
كما ألقت المجلة الضوء على زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لروسيا خلال الفترة الماضية ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، وأشارت وفقاً لموقع “روسيا اليوم” للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وفق “أخبار 24”.
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