اختارت لجنة المنشطات عقب نهاية مباراة النصر والاتفاق اليوم اللاعب المصري حسام غالي العائد من جديد للدوري السعودي برفقته فريقه النصر.
وأعاد استدعاء غالي للكشف على المنشطات القصة الشهيرة التي حدثت للدولي المصري السابق في قدومه الأول لتمثيل أصفر العاصمة موسم 2009- 2010 عندما تعرض للإيقاف لما يقرب من شهرين بسبب اكتشاف وجود منشطات بعينة الدم الأولي، ولكن اللاعب أصر على إعادة تحليل العينة الثانية والثالثة على نفقته الخاصة، ورغم أن نتيجة المعمل الماليزي أدانت اللاعب، إلا أن المعمل الألماني قام بتبرئته وكشف القصور الواضح في المعمل الآسيوي.
وكانت مباراة النصر أمام ضيفه الاتفاق قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2 ولم يشارك غالي في المباراة وتواجد على قائمة البدلاء.وفق “عين اليوم”.
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