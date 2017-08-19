أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لفهد الجميعة لاعب فريق كرة القدم في النصر وجود كدمة قوية في الكاحل يحتاج معها للراحة والعلاج لمدة أسبوع.
وكان النجم الشاب قد تعرض لإصابة في مباراة فريقه يوم أمس مع الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي، خرج على إثرها مصاباً من الشوط الأول.
وكان فريقي النصر والاتفاق تعادلا اليوم الجمعة 2-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي.وفق “الرياضية”.
#فيديو 🎥.. #كواليس مباراة : #النصر 🆚 #الاتفاق#النصر_الاتفاق #فيديو_سبورت24
فهد الجميعة يخرج متأثراً من المباراة بسبب الإصابة ! pic.twitter.com/ooW5rRD3yo
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) 18 août 2017
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