قدم أحمد الكسار حارس الفريق الأول لكرة القدم اعتذاره لمدرب الفريق ومدرب الحراس، بعد أن تقدم لضربة الزاوية في مباراة فريقه أمام النصر ليصنع هدف التعادل لفريقه والذي سجله زميله هزاع الهزاع، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.
وبين الكسار بعد المباراة: “أعتذر للمدرب ولمدرب الحرّاس ومدير الكرة، لأنني لم أستمع لهم، وتقدمت للضربة الركنية، ولكن أحسست إني سأفعل شيء”.
وكان الكسار تقدم لضربة الزاوية في آخر دقائق الوقت بدل الضائع، متجاهلاً توجيهات مدرب الفريق ومدرب الحراس، ليتمكن من صناعة هدف التعادل لفريق الاتفاق.وفق “الرياضية”.
الكسار:
لم أستمع لتوجيهات المدرب عندما تقدمت أثناء تنفيذ الركنية ، ولكني أحسست بأني سأقدم شيء جيد فيها.#النصر_الاتفاق#برو_سبورت pic.twitter.com/6sTX6nDjFC
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) 18 août 2017
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