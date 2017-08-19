اختلف نجما خط دفاع الاتحاد السابقان عبدالله غراب وأحمد جميل، على الخطوة التي قامت بها الإدارة الاتحادية بتعيين اللاعب السابق أسامة المولد مديرا للفريق الأول لكرة القدم.
وأشاد عبدالله غراب، لاعب المنتخب السعودي والاتحاد السابق، بالخطوة التي اتخذها رئيس النادي أنمار الحائلي بالاستعانة بالمولد، مشترطا تكاتف الجميع إلى جانب المولد ليتمكن من النجاح في المهمة.
وقال في حديث خاص لـ”عين اليوم”:” المولد يحظى باحترام وتقدير الاتحاديين إلى جانب قربه من اللاعبين، بعد أن اعتزل كرة القدم منذ عام واحد، وهناك عدد من اللاعبين الموجودين في التشكيلة الصفراء شاركوا معه في لقاءات رسمية سابقة”.
ورفض أحمد جميل، لاعب المنتخب السعودي والاتحاد السابق، إبداء رأيه في تعيين المولد على رأس جهاز الكرة في النادي الجداوي، مكتفيا بقوله:” أتمنى له التوفيق”.
وبرر عدم قبوله للمنصب الأكثر جدلا داخل البيت الأصفر منذ ما يزيد عن شهرين، بالوضع الراهن الذي لا يساعد على النجاح.
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