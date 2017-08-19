دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.
وأهابت المحكمة، عبر بيان صدر عنها اليوم السبت، بمَن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما دعت من لديه القدرة على الترائي للاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.
وفيما يلي نص البيان:
“الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
فنظراً إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر ذي القعدة مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شوال لهذا العام 1438هـ رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1438هـ حسب تقويم أم القرى, فإن لم يُرَ فيُتحرى مساء يوم الثلاثاء الثلاثين من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى.
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.وفق “أخبار 24”.
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر, والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه ، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين”.
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