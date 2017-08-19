أعدَّ مركز التميز البحثي في النقل وإدارة الحشود بجامعة أم القرى دراسة لاستخدام تقنية “المحاكاة” في تنظيم حركة الحشود بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة؛ وذلك بهدف تأمين سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح مدير المركز الدكتور عماد فلمبان أن استخدام أنظمة المحاكاة تساعد على تحديد الكثافة البشرية بالموقع المحدد كالمطاف مثلاً، ومعرفة عدد الطائفين في المتر المربع الواحد، ما يساعد على اتخاذ القرار السليم بإغلاق الأبواب في الوقت المناسب.
وأبان أنه سيتم ربط كاميرات المسجد الحرام ببرامج حسابية لرصد أعداد الطائفين وأعداد الحجاج والزائرين الموجودة فعلياً داخل المسجد الحرام، لافتاً وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن النظام سيحدد أماكن الازدحام بدقة عالية.
وأضاف أنهم بدؤوا في جمع البيانات من خلال الكاميرات، ومن ثم تحليلها لعمل النموذج المحاكي باستخدام برامج وتصاميم ثلاثية الأبعاد، لأجل تحليل حركة الحشود، ووضع خطط لتحريكها بسهولة وسرعة حول الكعبة المشرفة، وركن الحجر الأسود، وحجر إسماعيل، ومقام إبراهيم عليه السلام.
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