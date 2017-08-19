أعلن مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي الغامدي، اعتماد الزي الرسمي الجديد لمنسوبي المركز، وذلك من وزارة الداخلية وقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء عبدالرحمن الصالح.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الزي الجديد على كل الضباط والأفراد باختلاف رتبهم ومواقعهم في المركز.
وأبان أن الزي الجديد يتميز بمطابقته أفضل معايير الخامات العالمية في اختيار الزي العسكري، ومناسبته طبيعة الأجواء في المملكة، وقدرته على الاحتفاظ باللون.
وأضاف أن الزي الجديد يحمل اللون الأسود والرمادي، والشارات العسكرية البيضاء، وشارة المركز الوطني للعمليات الأمنية باللون الأخضر.وفق “أخبار 24”.
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