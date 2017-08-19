لفظ حاج مصري أنفاسه الأخيرة، صباح أمس الجمعة، على متن إحدى طائرات الخطوط السعودية، التي كانت ستقله من القاهرة إلى جدة.
وكان الحاج مصطفى السيد حسوبة (62 عاماً)، تأثر بهبوط حاد في الدورة الدموية، بعد صعوده لرحلة الخطوط السعودية رقم (386) المتجهة إلى جدة، وبعدها دخل في غيبوبة، ما دفع قائد الطائرة لاستدعاء طبيب الحجر الصحي.
وقال مدير الحجر الصحي بالمطار إنه بعد الكشف على الراكب، تبيّن وفاته متأثراً بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم إنزال جثمان الراكب، وأقلعت الطائرة بعد تأخر لمدة ساعة ونصف.وفق “أخبار 24”.
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