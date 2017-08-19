“نزاهة” تحقق في قضايا فساد بأمانة المدينة المنورة.. من ضمنها تعيين وافدين على وظائف رسمية

المحتوى السابق المحتوى التالي طبيب استشاري: المملكة تسجل يومياً ما يقرب من 50 إلى 100 مصاب بالسكتة الدماغية