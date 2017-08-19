ذكرت مصادر أن هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” تلقت بلاغاً من أحد قياديي أمانة المدينة المنورة يفيد بوجود فساد إداري ومخالفات نظامية وتعيين وافدين على وظائف رسمية، والتعاقد مع مستشارين تصرف رواتبهم من عقود مشاريع بالأمانة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن نزاهة تحقق فيما جاء بالبلاغ من قضايا فساد إداري ومخالفات إدارية تورط فيها، وتغاضى عنها، عدد من القيادات المرتبطة تنظيمياً وإدارياً بأمين المدينة المنورة، الأمر الذي يعد إخلالاً بواجباتهم الوظيفية.
وأشارت إلى أنه قد سبق التحقيق مع عدد من قيادات أمانة المدينة المنورة؛ لمخالفتهم إجازة عقد الإشراف على تشغيل مراكز خدمة العملاء بالأمانة “مركز معاملة”، وذلك من خلال التعاقد المباشر، الذي تم إبرامه مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التقنية بقيمة 10 ملايين ریال، ورفضت وزارة المالية إجازته، مؤكدة أنه لا يحق التعاقد مع أي شركة بطريقة الاتفاق المباشر، وفقاً للأنظمة والتعليمات المقررة.
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