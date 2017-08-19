توقع المختص في شؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد مناطق المملكة بدايةً من الخميس المقبل انخفاضاً في درجات الحرارة بالتزامن مع ظهور نجم “سهيل” في السماء، لافتاً إلى أن انكسار درجات الحرارة سيتواصل بمعدل درجة أو درجة ونصف أسبوعياً.
وبيّن الحصيني أن دخول “سهيل” يصاحبه تغييرات جوية بطيئة؛ كون ظهوره يغير مصدر الرياح فيكون مصدرها في الغالب معتدلاً في طبقات الجو، موضحاً أن فرص تساقط الأمطار تزيد بصورة كبيرة بدايةً من توقيت ظهوره.
ولفت إلى أن نجم سهيل حجمه أكبر من الشمس ويكون ألمع النجوم ظهوراً بحيث يمكن مشاهدته في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية، موضحاً أن العرب كانوا يتغنون به ويذكرونه في أشعارهم ومن بينها قولهم: “إذا طلع سهيل طاب الليل، وامتنع القيل، ويتلمس التمر في الليل، ولا تأمن السيل”.وفق “أخبار 24”.
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