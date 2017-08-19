كشف مدير شرطة منطقة تبوك محمد التميمي عن تفاصيل جديدة في عملية الإطاحة بالسجناء الأربعة الهاربين من السجن العام قبل أكثر من 3 أسابیع، فيما ذكرت مصادر أن المتهمين حرصوا على تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية؛ للاختباء في منطقة صحراوية بعيداً عن أنظار الأجهزة الأمنية.
وبيّن التميمي، وفقاً لـ”عين اليوم”، أن المراقبة الأمنية رصدت السجناء الأربعة خلال تجولهم بسيارة مظللة ومنزوعة اللوحات في منطقة صحراوية تبعد عن مدينة تبوك 110 كلم، موضحاً أن الأجهزة الأمنية فضلت عدم الدخول في عملية تبادل إطلاق نار معهم؛ بسبب حيازتهم لأسلحة وذخيرة قد تشكل خطراً على المواطنين.
وأضاف أن السجناء الأربعة اضطروا إلى الترجل من المركبة بعد تعطلها وسيرهم على الأقدام حتى تمركزوا في منطقة صحراوية، مشيراً إلى أن الشرطة استعانت بفرق من الدفاع المدني التي وفرت الإنارة المتحركة، إلى جانب رجال الطوارئ الخاصة وطائرة من قاعدة الملك فيصل الجوية؛ لمحاصرة الهاربين وإجبارهم على الاستسلام بعد إطلاق أعيرة تحذيرية تجاههم.
ولفت إلى أن الشرطة عثرت مع المتهمين على رشاش يوغسلافي وبندقية قناصة وسلاحي رشاش ومسدس من نوع “فالكون” ومنظار ليلي، بالإضافة إلى عدد 232 طلقة رشاش و105 طلقات قناصة، وحبوب مخدرة وقطعة حشيش، ومبلغ 10 آلاف ريال؛ حيث جرى نقلهم إلى شرطة المنطقة بحذر شديد.
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