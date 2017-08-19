وصل مساء أمس (الجمعة) أول فوج من الحجاج النيجريين إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام، فيما استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية آخر دفعة من الحجاج العراقيين؛ حيث بلغ إجمالي القادمين خلال الأيام الماضية وحتى مساء أمس 13699 حاجاً وحاجة.
ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة وصول الحجاج النيجيريين إلى مكة المكرمة، وفرحتهم الشديدة مع نزولهم من الحافلة التي كانت تقلهم؛ حيث دخل بعضهم في ترديد الأهازيج المحلية فرحاً بأداء مناسك الحج، بينما حرص آخرون على توثيق تلك اللحظات من خلال تصويرها بهواتفهم المحمولة.
بدوره، بيّن رئيس هيئة التفويج البري للحجاج العراقيين محمود عيني أن الحجاج العراقيين اكتمل وصولهم عبر منفذ جديدة عرعر؛ كونه المنفذ البري الوحيد الذي يدخل عبره الحجاج العراقيون إلى المملكة، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية في المملكة خلال استقبال الحجاج.
وفق “أخبار 24”.
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