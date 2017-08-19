وصل ثمانية دراجين أمس (الجمعة) إلى مدينة جدة قادمين من بريطانيا على دراجاتهم الهوائية، وسيكملون رحلتهم على الدراجات إلى المدينة المنورة، ثم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
واستغرقت رحلة الدراجين منذ انطلاقهم من بريطانيا مدة ستة أسابيع، قطعوا خلالها قرابة ألفي ميل، ومروا بست دول؛ هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان ومصر.
وكان الدراجون قد التقوا بشباب سعوديين مشاركين في أحد سباقات الدراجات في لندن، وأبلغوهم بخطتهم، ما دفع الشباب السعوديين إلى مخاطبة هيئة الرياضة والجهات المعنية التي تفاعلت ويسرت إجراءات وصول الدراجين إلى المملكة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج