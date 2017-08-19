ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بالطائف نجحت في إجبار اثنين “أشقاء” يشتبه في انتمائهما لتنظيم إرهابي على تسليم نفسهما، بعدما ورد بلاغ من والد الشابين بامتلاكهما أسلحة وتحويل المنزل الذي يسكنون فيه إلى مكان للرماية.
وبيّنت المصادر، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الشخصين اللذين سلما نفسهما للجهات الأمنية أحدهما في الأربعينيات من عمره والآخر في العشرينيات، لافتةً إلى أنهما دخلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي حاصرت المنزل عدة ساعات حتى إجبارهما على الاستسلام.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية بالطائف سارعت في التعامل مع بلاغ والد الشابين وقامت بتطويق المنزل، ليبادر الشابان بإطلاق النار على الدورية الأمنية، فيما استمرت مقاومة قوات الأمن لهما وقامت بتضييق الخناق عليهما لأكثر من ساعتين ونصف تقريباً حتى سلما نفسهما، موضحةً أن الدورية ضبطت أجهزة لاب توب بالمنزل وأسلحة نارية وعدداً من الطلقات، كما تحفظت على الشابين لعرضهما على الجهات المختصة.
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