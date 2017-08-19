أعرب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على حسن استقباله وإكرامه، وقبول وساطته.
وقال الشيخ في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” الذي دشنه اليوم (الجمعة): “ما وجدته من حرص الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان على الشعب القطري دعاني لطلب تخصيص رقم للاتصال لتسهيل زيارات القطريين لأقاربهم وحلالهم”.
وأضاف آل ثاني: “تفضل الملك كعادته بالموافقة، وأمر بتخصيص غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، تتولى شؤون القطريين، وتكون تحت إشرافي في ظل قطع العلاقات”.
وتابع: “غرفة العمليات الخاصة لخدمة الشعب القطري تتولى جميع طلبات القطريين من حجاج وزوار وأصحاب حلال.. ورقمها 00966122367999″، ودعا كل ذي حاجة أو طلب من أهله وإخوانه في قطر إلى الاتصال بالرقم الموضح قائلاً: “أدعوهم للاتصال، وأمورهم محلولة إن شاء الله”.وفق “أخبار 24”.
وذكر أنه سأل محافظ مؤسسة النقد السعودي عن صحة إيقاف صرف الريال القطري للمواطنين القطريين، فأكد أنه لا صحة لذلك إطلاقًاً، مشيراً إلى أن ما قام به ما هو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام وراحتهم، وقد لاقى حفاوة واهتمام الملك سلمان وولي عهده.
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