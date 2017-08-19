أعلنت شركة “فاستبريك روبوتكس المحدودة” الأسترالية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع جهات حكومية في المملكة العربية السعودية للتعاون في تنفيذ مشروع لبناء 50 ألف منزل على الأقل باستخدام روبوتات الإنشاء “هادريان إكس”.
وأضافت أن المشروع يأتي ضمن خطة للإفادة من تقنيات البناء الحديثة والمتطورة التي تقدمها الشركة، مشيرة إلى أن المشروع – في حال تم إقراره – ستُستخدم فيه 100 من روبوتات “هادريان إكس”.
وأوضحت أن المذكرة وقعها، الثلاثاء الماضي في مدينة الرياض، المدير التنفيذي للشركة مايك بيفاك والمدير التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات الإسكان محمد بن معمر، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل.وفق “أخبار 24”.
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