كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 58 حالة إصابة بالملاريا بين حجاج 8 دول، مشيرة إلى أنه تم علاج 56 حالة ولم يتبقَ إلا حالتان منومتان.
وأوضحت أن الحالات تم رصدها في مستشفيات ومراكز الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينة أن كل الحالات المسجلة في موسم الحج حالات وافدة، ولا يوجد نقل محلي.
وأضافت أن فرق الصحة العامة تزور مقار بعثات الحج التي اكتُشفت إصابة بعض حجيجها بالملاريا؛ وذلك للتنسيق لفحص وتقييم وعلاج حالات الملاريا المشتبهة في مقار سكنهم باستخدام الفحص السريع، وتقديم كامل الخدمة في الموقع، والتنسيق لنقل الحالات التي تستدعي الأدوية الوريدية للمستشفيات.وفق “أخبار 24”.
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