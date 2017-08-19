نشرت قناة “عين” التعليمية التابعة لوزارة التعليم تقريراً مصوراً عن شاب سعودي استطاع قهر إعاقته والتغلب عليها ومواصلة تعليمه حتى وصل إلى الجامعة.
وقال الشاب عبدالإله باوزير إنّ إعاقته التي وُلد بها لن تقف في وجه أحلامه، مضيفاً أنه يتضايق من الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى المعاق، حيث يرون أنه يحتاج دائماً للشفقة والمساعدة.
وأكد أحد زملائه أنه سيقف مع عبدالإله خلال السنوات القادمة بعد تخرجه في الجامعة، وسيستمر في دعمه ومساندته لمواجهة مخاوفه، خصوصاً فيما يتصل بنظرة المجتمع السلبية تجاه ذوي الإعاقة.وفق “أخبار 24”.
#فيديو |#شخصيه_ناجحه_في_وطني هو هذا الشاب #السعودي الذي يعتبر من#ذوي_القدرات_الفائقة فهو بلا ذراعين ومتفوق في #التعليم ويقود السيارةpic.twitter.com/avpFA8Iukm
— قناة عين (@iEN_tv) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧
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