أقامت مجمعات التعاون الطبية و فريق لأمتنا نحيا التطوعي ونادي الحي بثانوية ابن النفيس ومستشفى الملك خالد يوم أمس الخميس وبحضور لأول مرة لجمعية “فأل” الخيرية برنامجاً توعوياً عن مرض البهاق تحت شعار ( كوادر لا تصنعها الألوان) بمجمع الحديثي مول ، والتي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بشكل عام ،وتوعية المصابين بهذا المرض بشكل خاص من عدة جوانب طبية واجتماعية ونفسية.
بدأ تدشين الفعالية بحضور الأستاذ عايض القحطاني من جمعية فأل الخيرية، وحضور الدكتور عبدالعزيز العبيد نائب المدير العام وعضو مجلس الإدارة والأستاذ ابراهيم الموسى مدير التسويق والعلاقات العامة من مجمعات التعاون الطبية ،والأستاذ الإعلامي إبراهيم التميمي وكذلك حضور الأستاذ عبدالعزيز السعيدي وفهد الدوسري وجمعان الجمعان وخالد الغاشم من نادي حي ابن النفيس.
تضمن البرنامج عدة مشاركات منها الركن التعريفي بفريق لأمتنا نحيا التطوعي ورسالته وأهدافه بإشراف نائبة الفريق الأستاذه شذى عميره، ومشاركة ركن جمعية فأل الخيرية بإشراف الأستاذه حصة العجلان وملاك العجلان والتي تهدف إلى نشر الوعي الصحي عن البهاق وتقديم الدعم الاجتماعي للمصابين به، وركن مجمعات التعاون الطبية الذي قدم استشارات مجانية وفحوصات أولية مع تقديم الخدمات المجانية للمصابين بالبهاق .
و تخلل الفعالية مشاركة من فرقة أطياف و فرقة برنسيسيز بلوحة استعراضية ترحيبية بالحضور بإشراف الأستاذه وجدان الحكمي ، كما تحدث الأستاذ بدر الزبيري والأستاذة وعد القميزي عن تجربتهم الإيجابية مع مرض البهاق.
وتلاها حديث عن تجربة تطوعية وكيفية التعامل مع المصابين بالبهاق في المجتمع من خلال الأستاذ ابراهيم الموسى من مجمعات التعاون الطبية .
كما قدمت مجمعات التعاون الطبية وإدارة نادي حي ابن النفيس ومسؤولة فريق لأمتنا نحيا التطوعي ملاك الجوير شكرها وامتنانها لكلٍ من جمعية فأل الخيرية ومستشفى الملك خالد ، وجميع شركاء النجاح من الرعاة على رعايتهم للفعالية ، وجميع المتطوعين والمتطوعات الذين كانت لهم مشاركة فعّاله في إتمام الفعالية وتحقيق الأهداف المنشوده منها.
واختتمت الفعاليات بتكريم الجهات المشاركة .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج