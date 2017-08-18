تتواصل منافسات الجولة الثانية من دوري جميل مساء اليوم الجمعة بلقاءين، في اللقاء الأول يستضيف الباطن فريق أحد عند الـ 7:15 مساء على أرض ملعب نادي الباطن، وفي اللقاء الآخر يستضيف النصر فريق الاتفاق عند الـ 8:50 مساء على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
الباطن – أحد
يخوض الباطن اللقاء بعد أن حقق انتصارًا كبيرًا في الجولة الأولى على فريق الاتحاد توجه بفوزه بثلاثية ويسعى في هذا اللقاء في حصد النقاط الثلاث خصوصًا أن المباراة تُقام على أرضه وبين جماهيره.
فريق أحد هو الآخر يخوض اللقاء ويحمل في جعبته ثلاث نقاط حققها في أولى جولات دوري جميل بعد أن انتصر على الشباب بثنائية ويسعى في هذا اللقاء إلى انتزاع الثلاث تقاط للمزاحمة على صدارة الدوري.
النصر – الاتفاق
يخوض النصر لقاءه مساء اليوم على أرضه وأمام جماهيره ويسعى إلى مواصلة انتصاره وحصد النقاط الثلاث في ثاني مواجهات الجولة بعد أن حقق انتصارًا على الفيصلي بثلاثية على الرغم من عدم مشاركة الأجانب الخمسة في ذلك اللقاء، وفوزه بأي نتيجة يضعه متربعًا على قمة الترتيب.وفق “سبق”.
في المقابل يعيش الاتفاق وضعًا مميزًا هذا الموسم بعد تحقيقه بطولة تبوك الودية وانتصاره على أرضه وأمام جماهيره في مباراة الجولة الأولى أمام الأهلي ويسعى الاتفاق إلى حصد نقاط المباراة في لقائه الصعب أمام النصر ليزيد من رصيده النقطي.
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