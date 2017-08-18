أعرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على الفتح، مساء الخميس.
وحسم الأهلي مواجهة الفتح لصالحه، برباعية دون رد، في ثاني جولات دوري جميل للمحترفين، ليحصد أول ثلاث نقاط له بالمسابقة.
وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، إن كل لاعب مجتهد في التدريبات سيحصل على الفرصة للمشاركة في مباريات الفريق.
وأوضح: “لا يوجد لديّ تشكيل ثابت من 11 لاعب، الكل سيحصل على فرصة بشرط الاجتهاد في التمارين، فكرة القدم تعني لي 24 لاعباً وليس 11 فقط”.
وأشار المدرب الأوكراني إلى أن الأجواء المناخية الصعبة آثرت على الفريق، مشدداً على صعوبة تقديم مستويات متميزة في حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.
أما فتحي الجبال مدرب الفتح، فقال إن غياب التركيز وراء الخسارة أمام الأهلي، مشدداً على صعوبة المباراة.
وأشار إلى أن هدفي الأهلي الأول والثاني، أخرجا الفريق تماماً من أجواء اللقاء، بعد أن بدأ اللاعبون المباراة بتركيز في العشرين دقيقة الأولى.وفق “أخبار 24”.
وأتم: “لدينا فترة توقف نسعى من خلالها لتصحيح الاخطاء”.
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