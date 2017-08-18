فرد الاتحاد الاسيوي عبر موقعة الالكتروني الرسمي تقريراً مفصلاً عن مسيرة فريق الهلال في البطولات الاسيوية وذلك بعد قرب موعد خوض الفريق غمار ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق العين الاماراتي .
حيث أكد التقرير أن الهلال يمتلك سجلاً مميزاً في البطولات القارية ولكنه في ذات الوقت لا زال يبحث عن الفوز الأول بلقب دوري أبطال آسيا منذ إطلاقها بنظامها الجديد عام 2002.
واضاف أن الهلال يعتبر الفريق الوحيد الذي فاز بألقاب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وبطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس وكأس السوبر الآسيوية في مناسبتان، ولا يملك أي فريق آخر هذا السجل الاسيوي وكان آخر لقب قاري تحصل عليه الهلال خلال موسم 2001-2001 وبالتالي فإن جماهير النادي متعطشة للبطولات القارية في الوقت الحالي .
وأفادت أن الهلال حقق 3 ألقاب قارية في سنوات التالية حيث فاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 2000 وكأس السوبر بذات العام، ثم بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عام 2002، لكنه في ذات العام خسر أمام فريق سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري في مباراة كأس السوبر واوضحت أن خلال عام 2002 انطلقت بطولة دوري أبطال آسيا ليتم استبدال النظام السابق من البطولات القارية وفي ذات المرحلة شهد الهلال تراجعاً على المستوى القاري وحتى المحلي مع بروز نادي الاتحاد الذي يقع في مدينة جدة.وفق “الإقتصادية”.
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