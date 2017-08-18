استطاع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إدخال الفرحة والسعادة في قلوب عشاقه ومحبيه، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه نادي الفتح بأربعة أهداف دون مقابل، في لقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” في الجولة الثانية من دوري جميل للمحترفين.
وافتتح أهداف الأهلي اللاعب عمر السومة في الدقيقة 28، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة عن طريق عبدالله الدوسري في الدقيقة 37، ونجح اليوناني فيتفاتزيديس في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف الأهلي الهدف الرابع عن طريق اللاعب عبدالله مجرشي في الدقيقة 69.
وهكذا جاءت ابرز التغريدات بعد الفوز
عضو شرف الأهلي الأمير خالد بن عبدالله آل سعود: “اللهم لك الحمد… ألف مبروك الثلاث نقاط يا ملوك ما زال الفريق في حاجة لبعض التعديلات وسيعمل عليها ريبروف بإذن الله”.
مدير المركز الإعلامي السابق في الأهلي سالم الأحمدي: “مبروووك للملوووك إضافة أول ثلاث نقاط في بنك الدوري شكرًا للاعبين على عطائهم شكرًا للأنصار والعشاق على دعمهم دامت أفراحك يا أهلي”.
الناقد الرياضي موسى المحياني: “ألف مبروك للأهلي وجماهيره … مستوى وتركيز اللاعبين بعد الهدف الأول يدل على حجم الضغوطات قبله، فوز سيمنح اللاعبين مساحة أكبر”.وفق “المواطن”.
الكاتب الرياضي سامي القرشي: “ألف مبروك لعشاق الملكي أصبح الويك إند سعيدًا والحياة جميلة بفوز الأهلي فوز مهم قبل التوقف وآسيا الحمد لله”.
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