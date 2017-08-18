قالت مصادر إن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على المواطن المتهم بالاعتداء اللفظي على طبيب مقيم يعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الرياض.
وأبانت المصادر أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من ضبطه والقبض عليه بموجب أمر قبض صادر من النيابة العامة، لافتة وفقاً لصحيفة “سبق” إلى أنه تم تحويل ملف القضية للنيابة.
وأوضحت أنه تبين أن المواطن المتهم يعمل موظفاً في إحدى الشركات الخاصة، وليس كما تمت الإشارة إليه بأنه موظف في أحد القطاعات الحكومية.
يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد تعهدت بمتابعة الأمر لحين معاقبة المعتدي الذي تم تداول تسجيل صوتي له يوثق تعدية لفظياً على الطبيب الذي رفض منحه إجازة مرضية لا يستحقها، فيما استقبل وزير الصحة أمس الخميس الطبيب وشكره على موقفه.
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