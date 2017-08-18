تواصل لليوم الثاني على التوالي توافد الحجاج القطريين عبر منفذ سلوى الحدودي، وبلغ عدد الحجاج القطريين الذين عبروا المنفذ إلى داخل المملكة نحو 130 حاجاً تقلهم 50 مركبة، وذلك منذ فتح المنفذ أمام عبورهم قبل 24 ساعة.
وأوضح مدير عام جمرك منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر عثمان الغامدي، وفقا لـ”الرياض”، أن الجهات الحكومية العاملة في المنفذ سخّرت منذ صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين باستقبال الحجاج القطريين عبر المنفذ كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج القطريين.
وأكد الغامدي أن منفذ سلوى يعمل بكامل طاقته البشرية والفنية، وأن الحجاج القطريين تواجدوا في صالة الحجاج لإنهاء إجراءاتهم، ثم انتقلوا إلى صالة جمرك الركاب، وأن جميع إجراءات دخولهم تُستكمل بكل سهولة ويسر.
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