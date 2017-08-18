عادت شركة بن لادن للعمل في 10 مشاريع بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث تباشر كل المشاريع والأعمال المناطة بها بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم؛ بهدف استكمال منظومة الأعمال الإنشائية والخرسانية والكهروميكانيكية والمشاريع المساندة.
وذكرت مصادر بحسب صحيفة “مكة” أن وزارة المالية وجَّهت المسؤولين عن مشاريع الحرم باستئناف أعمالهم، وأن مراجعات وموازنات جديدة لكل المشاريع أعادت بلورة مشاريع المنطقة المركزية كاملة.
وأوضحت أن المشاريع التي ستستأنفها بن لادن في الحرم هي: استكمال مباني التوسعة السعودية الثالثة، استكمال أعمال باب الملك عبدالعزيز، استكمال أعمال باب الفتح، استكمال أعمال باب العمرة، استكمال أعمال الرواق العثماني.
كما تشمل المشاريع: استكمال أعمال التشطيب لتوسعة المطاف، استكمال المنظومة الكهروميكانيكية لأعمال التوسعة، استكمال منظومة معابر الحركة الأفقية، العمل على نظام تجزئة وضبط الحركة، استكمال أعمال الدائري الأول.
وكان تعميم صادر عن عن الشركة أفاد باستئناف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين بكامل لطاقة التشغيلية بعد نهاية موسم الحج.
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