قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان، إن الهيئة رفعت إلى الجهات المعنية طلباً بتقليص وتيسير الرسوم الحكومية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السليمان وفقاً لـ”الاقتصادية” أن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبيعي في كل دول العالم، مبيناً أن كل جهة لها رسوم مثل رسوم السجل التجاري لوزارة التجارة أو رسوم البلديات أو رسوم الغرف التجارية.
وأشار إلى أنه بخصوص رسوم الشركات الناشئة والصغيرة فإن قدرتها على دفع الرسوم أقل من قدرة الشركات الكبيرة.
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