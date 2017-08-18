أعلنت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستشمل المشتريات المستوردة المشتراة عبر متاجر الإنترنت، والتطبيقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الأفراد لن يخضعوا لهذه الضريبة.
وقالت الهيئة إن الضريبة ستشمل السلع التي يشتريها الموردون عبر الإنترنت، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن الضريبة ستفرض على المنتجات المباعة والمشتراة في المزادات كالآلات والسيارات المستعملة، وذلك في حال كان البائع له نشاط اقتصادي.
وأوضحت أنه يشترط على المتاجر الالكترونية التسجيل لدى الهيئة للأغراض الضريبية، غير أنها استثنت الأفراد الذين يبيعون سلعاً على الانترنت من الضريبة المضافة.
وأضافت الهيئة أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح فقط على التجار المتخصصين في بيع السيارات المستعملة، ولن تفرض الضريبة على قيمة السيارة.
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