تمكن رجال الأمن من القبض على مقيم سوري مطلوب أمنياً ومعمم عليه لتأييده نظام بشار الأسد، وذلك عندما حاول مغافلة الأمن وتجاوز إحدى النقاط الأمنية بجدة.
وكان أحد رجال الأمن اشتبه في السوري، حيث كان يحاول تجاوز نقطة التفتيش مترجلاً، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد تم استيقافه ليتم التعرف على أنه عليه أمر ضبط، وخدماته موقوفة.
وأوقف رجال الأمن المطلوب وجرى اتخاذ الإجراءات الأولية معه، ومن ثم تم تسليمه لمركز شرطة الشمالية لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
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