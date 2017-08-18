روى الشاب السعودي الذي نجا من حادثة الدهس التي شهدتها مدينة برشلونة الإسبانية أمس (الخميس) تفاصيل ما رآه خلال الحادث، نافياً وقوع أي إصابات بالمواطنين السعوديين والكويتيين الذين كانوا متواجدين بالموقع.
وقال الشاب ويدعى عبدالرحمن المالكي، وفقاً لـ”عكاظ”، إنه كان موجوداً في نفس شارع الحادث حيث لمح من بعيد قدوم سيارة بسرعة جنونية، ودهسها لتجمع من الأشخاص، لتقوم بعدها الشرطة بالتعامل مع الأمر وتفرض طوقاً أمنياً وتتخذ اللازم، لافتاً إلى أنه تفقد وفيات الحادث والمصابين ولم يجد بينهم مواطنين سعوديين.
ولفت إلى أن عدداً من المواطنين السعوديين والكويتيين كانوا متواجدين بموقع الحادث وفي نفس الشارع الذي جرت به الواقعة، موضحاً أنه يتواصل حالياً مع المستشفيات والشرطة للتأكد بشكل نهائي من عدم وجود مصابين سعوديين بالحادث.
بدورها دعت سفارة خادم الحرمین الشريفین في العاصمة الإسبانیة مدريد، المواطنین السعوديین المتواجدين في مملكة إسبانیا للتواصل معها في حالات الطوارئ.
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