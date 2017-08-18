تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من محافظات منطقة عسير أمس (الخميس) في تضرر بعض المنازل وسقوط الأعمدة الكهربائية وغلق طرق سريعة وتأثر الحركة المرورية بشكل عام، فيما واصلت أمانة عسير وفرق الدفاع المدني في التعامل مع بلاغات المواطنين المتضررين والتي وصل عددها إلى نحو 750 بلاغاً.
وأسقطت الأمطار الغزيرة بمحافظة بارق أعمدة كهربائية في ربوع العجمة والمناطق المحيطة بها، ليتسبب ذلك في إغلاق الطريق الدائري، كما توقفت حركة المركبات على جوانب الطريق لانعدام الرؤية خوفاً من تطاير اللوحات ووقوع حوادث.
بدورها، أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط، وفقاً لـ”عكاظ”، عائلة وأربعة آسيويين كانوا محتجزين في منزلهم بحي الرصراص بعد دخول مياه الأمطار لكامل الدور الأول بمنزلهم، حيث استخدمت الفرق قارباً مطاطياً لنقل المتضررين إلى مكان آمن.
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