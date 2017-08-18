طالب الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام، الإعلاميين السعوديين بالتفريق بين حريتهم في التعبير ومسألة دفاعهم عن القضايا التي تمسُّ مصلحة الوطن، لافتاً إلى أن هناك إعلاميين لم ينبروا للدفاع عن الوطن منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل 3 أشهر.
وقال العواد، خلال لقائه بالشباب في مهرجان “حكايا مسك”، الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، إن إعلام المملكة اليوم يظهر بشكل مختلف، مكوناً سلاحاً فعالاً في الدفاع عن الوطن وعن مصالحه، محذراً الذين سيحاولون الإساءة للوطن من أن الإعلام السعودي سيرد عليهم بكل قوة.
وأضاف أن الإعلاميين السعوديين استمتعوا بخيارات الوطن، ودرسوا وتعلموا على حساب الدولة، ولكن بعضهم يحتج بحرية التعبير، إذا ما تمت مطالبتهم بعدم الكتابة في بعض الأمور؛ لأنها تتعارض مع مصلحة الوطن، لافتاً إلى أن ثمة أخطاء تقع فيها الدولة، مثلها مثل أي دولة أخرى، لكن هذه الأخطاء يجب ألا تصبح مجالاً للمزايدات.
وأشار إلى أن على الشعب ألا يقلق؛ لأنه ينتمي لدولة لديها رؤية، تنفذ من خلال استراتيجية متكاملة مرتبطة بخطة تنفيذية واضحة، وبدأ تنفيذها على أرض الواقع في كل المجالات والبرامج، وتحتوي على مؤشرات ومقاييس أداء، تعمل الحكومة على إنجاحها بالشكل المطلوب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن المملكة تملك أفضل الكفاءات الوطنية والمهنية في مجالات متعددة، متابعاً: “صوتنا يجب أن يكون مسموعاً وألا نترك فراغاً يمكن أن يملأه غيرنا أو أن يستخدمه بطريقته كي يروي القصة التي يريدها”.
واختتم الدكتور العواد لقاءه بالشباب قائلاً: “الوطن يخوض معركة ويفخر بأداء قواته في رد العدوان الحوثي وأنصاره”، مؤكداً: “هذا الظرف لا يقبل أن يكون أي شخص على الحياد؛ فأمننا مهم ومقدساتنا خط أحمر وسنفدي الوطن وأمنه بأرواحنا ونحمي مقدساتنا، ومَن لا يريد أن يشارك معنا فعليه أن يلزم الصمت”.
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