علقت الإدارة العامة للمرور على التساؤلات المصاحبة لـ حادث الاصطدام المروع، الذي وقع أمس (الخميس) بالعاصمة الرياض بين سيارة “كاديلاك” وشاحنة، نافيةً ما أثير عن تجاهلها إلزام مالكي الشاحنات بضرورة تركيب عوارض لحماية قائدي المركبات الأخرى، ومحاسبة المقصرين منهم في ذلك.
وقالت إنها لم تتجاهل مسألة توفر العوارض للشاحنات بالمواصفات المناسبة، وإن العمل بتطبيق النظام على المخالفين في هذا الأمر سيكون مطلع العام الميلادي المقبل، لافتة إلى أنه أعلن مواصفات تلك العوارض في وقتٍ سابق عبر وسائل الإعلام.
وأرجعت سبب الحادث الشنيع بالرياض إلى أخطاء مشتركة وقعت من قائدي المركبة الصغيرة والشاحنة، مؤكدة أن ما أثير بشأن عدم محاسبة مالكي الشاحنات المخالفين غير صحيح البتة.وفق “أخبار 24”.
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