ذكرت مصادر أن مجهولاً أطلق النار على بوابة سجن حائل العام في الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة)، لافتةً إلى أن الواقعة لم يسفر عنها وقوع أي إصابات في صفوف رجال الأمن والحراسة.
وبيّنت المصادر وفقاً لـ”صحيفة حائل الالكترونية”، أن الحادث أسفر عن تضرر الزجاج الخارجي لبوابة السجن، موضحةً أن الجهات الأمنية كثفت جهودها للبحث عن مُطلق النار بمحيط السجن والمناطق القريبة منه، كما فرضت طوقاً أمنياً بمحيط السجن تحسباً لأي تطورات.
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