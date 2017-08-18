سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

سعد بن سليمان الفريخ

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بالفيديو و الصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني