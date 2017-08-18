ذكرت مصادر أن عدد المتقدمين لبنك التنمية الاجتماعية؛ بغية الحصول على قروض لمختلف المشاريع، بلغ نحو 89.4 ألف شخص، لافتة إلى أن البنك منح القروض لـ 33 % من نسبة المتقدمين ما بين الشباب والفتيات.
وأشارت المصادر، بحسب صحيفة “المدينة”، إلى أن نسبة 31 % من إجمالي راغبي القروض تقدموا للحصول على تمويل لتشغيل سيارة الأجرة، بواقع 27 ألف متقدم ومتقدمة، وتم منح 47 % منهم القرض المطلوب.
وبيّنت أن بعض أنواع القروض التي تم التقديم عليها، هي قرض القائم وقرض المتعاونين متناهي الصغر وقرض الخريج الناشئ، إلى جانب قرض التميز وقرض خطوة متناهي الصغر وقرض الاختراعات وقرض الاتصالات.
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