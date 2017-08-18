ناشد مواطن بمدينة أبها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقطع فيديو متداول، مساعدته على تنفيذ أمره بعلاج ابنته التي تعاني من مرض نادر وقبولها بمدينة الملك فهد الطبية، أو مستشفى الملك فيصل التخصصي، بعد رفضهما لها.
وأوضح المواطن، ويُدعى محمد الحكمي، أن خادم الحرمين أصدر موافقة بعلاج ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر 10 أشهر فقط على نفقة الدولة، وتم نقلها بطائرة الإخلاء الطبي لمدينة الملك فهد الطبية التي رفضت قبولها، ونفس الأمر حدث مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وطالب الحكمي وزير الصحة بالضغط على مسؤولي مدينة الملك فهد الطبية لقبول ابنته وعلاجها تنفيذاً لأمر خادم الحرمين، مشيراً إلى أن ابنته تعيش الآن على أجهزة التنفس الصناعي في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة أبها.
من جهتها، أصدرت مدينة الملك فهد الطبية بياناً رسمياً أمس (الخميس) ترد فيه على ما تناوله مقطع الفيديو المتداول للمواطن محمد الحكمي وشكواه من عدم قبول حالة ابنته التي تعاني من مرض نادر في الرئة.
وأبانت أن الحالة عُرضت على أهلية العلاج في المرة الأولى بتاريخ 13 يناير 2017، وأعيد عرضها في 23 يناير 2017، وفي الحالتين تعذر قبول حالة ابنة المواطن “الحكمي”؛ بسبب عدم توفر سرير في العناية المركزة للأطفال في الفترة التي عُرضت فيها الحالة على المدينة.
وأكدت المدينة الطبية أنه بعد التاريخين المشار إليهما أعلاه لم يرد لها أي جديد عن الطفلة لعرضها على اللجنة الطبية، وبحث إمكانية علاجها في حال توفر سرير في العناية المركزة.
وفق “أخبار 24”.
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