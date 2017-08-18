قالت وزارة الصحة امس (الخميس) إنها منعت من سمته أحد المؤثرين في برامج التواصل من نشر صور عمليات المرضى في عيادة تجميل بالرياض.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنها أزالت ما نشر وأحالت مسؤولي العيادة إلى لجنة المخالفات.
قالت وزارة الصحة امس (الخميس) إنها منعت من سمته أحد المؤثرين في برامج التواصل من نشر صور عمليات المرضى في عيادة تجميل بالرياض.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أنها أزالت ما نشر وأحالت مسؤولي العيادة إلى لجنة المخالفات.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884944072.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج