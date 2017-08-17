أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأمّ المصلين عقب صلاة العصر اليوم (الخميس) مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وأخوا الفقيد الأميران (بدر، وعبدالعزيز)، وابن الفقيد (محمد)، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.وفق “أخبار 24”.
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