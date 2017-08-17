وصف حاج قطري كيفية استقباله داخل المملكة فور وصوله إلى منفذ سلوى البري، مؤكدا أنه لم يجد إلا الاحترام والتقدير وسهولة الإجراءات.
وقال الحاج مسفر الهاجري في مقابلة مع “الإخبارية” إن الإجراءات “أسهل من السهل”، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي تعقيد أو شوائب.
وأضاف: “خدمونا من الباب إلى أن خرجنا المخرج النهائي، بكل احترام وتقدير وسلاسة في الإجراءات، وما أخذنا في الوصول إلا أقل من 20 دقيقة ونحن في أراضي السعودية”.وفق “أخبار 24”.
عاجل | حاج قطري لـ #الإخبارية: بكل احترام وتقدير استقبلونا.. والإجراءات ليست معقدة ولم تتجاوز 20 دقيقة. #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر #حج1438 pic.twitter.com/EVVkaEr5Bn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧
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