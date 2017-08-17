قالت مصادر إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصدد تطبيق تنظيم جديد لشكاوى العملاء ضد شركات الاتصالات، تفرض بموجبه على الشركات دفع مبلغ 1500 ريال عن كل شكوى ترفع ضدها.
وأوضحت المصادر أن التنظيم الجديد يهدف لدفع الشركات لتسريع إجراءات البت في الشكاوى المقدمة لها من العملاء، لافتة، وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، إلى أن مبلغ 500 ريال من الرسوم المفروضة عبارة عن تكلفة دراسة الشكوى، والألف ريال للفصل فيها.
وأبانت أنه سيتم إلزام الشركة بدفع مبلغ الألف ريال، فقط في حال ثبوت المخالفة عليها، مشيرة إلى أنه يتوجب على الشركة معالجة مشكلات وشكاوى عملائها خلال 15 يوماً، وبعدها يحق للعميل تقديم شكوى للهيئة ضد الشركة.
يُذكر أن هيئة الاتصالات أطلقت قبل نحو 4 سنوات نظاما إلكترونيا لتلقي شكاوى المشتركين، وذلك لتسهيل إجراءات معالجتها، إضافة لدفع الشركات للإسراع في معالجة قضايا عملائها.
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