سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

سعد بن سليمان الفريخ

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هيئة الاتصالات بصدد فرض 1500 ريال على الشركات مقابل كل شكوى تُرفع ضدها