قالت وزارة الصحة إنها توصلت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد هوية أحد الأشخاص تلفظ على طبيب من جنسية عربية بأحد المراكز الصحية في الرياض بعد رفضه طلبا غير نظامي بصرف إجازة مرضية للمعتدي.
وأعربت وزارة الصحة عن أسفها لما ورد بتسجيل صوتي متداول، من تفاصيل الاعتداء اللفظي على الطبيب، مبينة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المعتدي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإيقاع عقوبة مشددة عليه.
وقالت في بيان لها اليوم الخميس إن الوزير الدكتور توفيق الربيعة، استقبل الطبيب صباح اليوم بمكتبه، حيث عبّر له عن شكره وتقديره على أمانته ونزاهته وحرصه على تطبيق النظام.
وأبانت أن الربيعة أكد أن هذا الاعتداء مرفوض، ولا يمكن قبوله تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على سلامة منسوبيها، ولا تقبل المساس بهم وستتم الملاحقة القانونية لكل من يعتدي عليهم.
وأضاف البيان أن الوزارة تعمل حالياًً على متابعة الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وفق “أخبار 24”.
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