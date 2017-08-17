تنازل مواطن عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، قبيل لحظات من من تنفيذ الحكم اليوم الخميس في ساحة القصاص بخميس مشيط بمنطقة عسير.
وأظهر مقطع فيديو والد القتيل، وهو يقول للمتجمهرين في ساحة القصاص: “بيض الله وجيهكم، عفوت عنه لوجه الله”، فتعالت صيحات الحضور بالتكبير والتهليل، وقاموا بحمل الأب على أعناقهم فرحين بما قام به.
يشار إلى أن القاتل قضى عامين في السجن، وكان من المقرر تنفيذ القصاص فيه اليوم قبل أن يعفو عن والد القتيل بدون أي مقابل.
وفق “أخبار 24”.
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