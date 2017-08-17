أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن استخدام الإضاءة الخلفية “الفلشر” للتنبيه بوجود كاميرات “ساهر”، لا يعد مخالفة مرورية، ولا يوجد نص نظامي يقضي بمخالفة السائق الذي يستخدم “الفلشر” للتنبيه لوجود كاميرات “ساهر”.
وأشار متحدث المرور، وفقاً لـ”الرياض”، إلى أن الإدارة للمرور تضع لوحات تحذيرية في أغلب الطرق تنبيه بوجود كاميرات على الطريق.
وكانت تصريحات منسوبة للمرور نشرت في وقت سابق أكدت أن استخدام أضواء “الفلشر” لتنبيه السائقين لبعضهم البعض بوجود كاميرات “ساهر” على الطريق مخالفة مرورية، تكلف مرتكبها غرامة مالية تصل إلى 300 ريال.
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