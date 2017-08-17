قام أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن صباح اليوم الخميس بزيارة مفاجئة لإدارة مرور الرياض بالناصرية.
وتفقد الأمير سير العمل بالإدارة، ووقف على الأقسام الإدارية، وقسم التوقيف، ووجه الضباط والأفراد من منسوبي الإدارة لبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن والمقيم، وتحقيق تطلعات القيادة.
كما استمع لأراء وملاحظات عدد من المواطنين الذين تواجدوا بالإدارة، حول الخدمات المقدمة لهم.وفق “أخبار 24”.
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