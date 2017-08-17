أصيب أحد أفراد رجال أمن الطرق وتوقف قلبه وتنفسه، و4 من مسعفي الهلال الأحمر أحدهم بكسر في يده وآخر في الظهر بينما الآخرين إصابتهما خفيفة، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة أثناء إسعافهم مصابي حادث مروري بطريق المدينة ينبع.
وأوضح متحدث الهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي، وفقاً لـ”الرياض”، أن 3 من فرق الهلال الأحمر وأمن الطرق كانوا يباشرون حادث مروري على طريق المدينة المنورة ينبع، أصيب فيه سائق مركبة و5 آخرين، وفي أثناء ذلك تفاجأوا بمركبة مسرعة تداهم موقع الحادث، ما أدى لإصابة رجل أمن و4 مسعفين، وتضاعفت إصابة سائق المركبة المصاب.
وأضاف السهلي، أن عدداً من مسؤولي الهلال الأحمر بالمدينة اتجهوا إلى موقع الحادث، وأرسلت 4 فرق إسعافية جديدة، بالإضافة لفريق إسعافي متقدم، لإسعاف الحالات الناتجة عن الحادث الثاني، وجري في الحال إنعاش رئوي لرجل الأمن المصاب، حتى عاد نبضه وتنفسه، ثم نُقل مع بقية المصابين إلى المستشفى.
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