أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح منفذ سلوى أمام الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، وكذلك نقلهم بالطائرات واستضافتهم بالكامل على نفقته.
وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” إن السعودية تُثبت كل يوم كم هي كبيرة، وأن لغط قطر وتسييسها للحج يجب أن ينتهي بعد مبادرة الملك سلمان الحليمة والكريمة.
واختتم تغريدته بالقول: “هناك أمور أسمى من السياسة”.
وكان خادم الحرمین وجه بفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريین إلى المملكة لأداء مناسك الحج، والسماح لجمیع المواطنین القطريين الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونیة، وإرسال طائرات خاصة بالخطوط السعودية إلى الدوحة لنقل الحجاج القطريين واستضافتهم على نفقته.
وجاءت توجيهات خادم الحرمين الجديدة بناءً على ما رفعه له نائبه الأمیر محمد بن سلمان بخصوص هذا الأمر، بعد وساطة من الشیخ عبدالله بن علي آل ثاني.وفق “أخبار 24”.
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