كشف خبراء تغذية عن 7 طرق لخسارة الوزن دون الحد من كميات الطعام والتضور جوعا، وهو ما يمكن فعله عن طريق اختيار وجبات تحتوي على سعرات حرارية أقل.
وقالت أخصائية التغذية ليزا يونغ، وفقا لـ”سي إن إن”، إن التحكم في كميات الوجبات لا يتطلب تناول كميات صغيرة جداً، إذ أن الشعور وكأنك تتبع حمية غذائية صارمة، سيتسبب برد فعل عكسي، ويجب اختيار الأغذية بسعرات حرارية أقل.
ومن بين الطرق التي يمكن تتبعها للتحكم بالكميات التي يتم تناولها لخسارة الوزن، دون الشعور بالجوع:
الماء: فهو يساعد على الشعور بالشبع، ولذلك يجب الكثير منه قبل وجبات الطعام، مما يبعث برسائل للمعدة بأنها ممتلئة وبالتالي تقل كمية الطعام المتناول.
ارتداء الملابس الضيقة: وهي تساعد على التقليل من كميات الطعام للحفاظ على شكل المعدة المسطح.
الخضراوات: ينصح الخبراء بإضافتها إلى جميع الأطباق خاصة التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، إذ أنها تساعد على الشعور بالشبع.
ألوان الأطباق: ينصح الخبراء بتناول الوجبات في أطباق تختلف ألوانها عن الأطعمة بداخلها، لما تسببه من خداع للعقول أنها تتناول كمية أكبر مما هي عليه في الحقيقة، وهو ما أثبتته عدة دراسات.
الهدوء وتخفيف الأضواء: الأضواء الخافتة والموسيقى الهادئة تساعدان على تناول الوجبات ببطء وبالتالي الشعور بالشبع.
الأطعمة التي تحتاج للتقشير: الأطعمة التي تتطلب الكثير من العمل أو التقشير، مثل الجوز والفستق والقريدس، تأخذ وقتا يوحي بطول فترة تناول الطعام وتبعث على الشعور بالشبع.
الحساء: يساعد تناولها قبل الوجبة على الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام واستهلاك سعرات حرارية أقل.
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