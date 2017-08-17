كشف مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى عن مغادرة أكثر من 700 ألفاً من الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل إلى بلدانهم، مستفيدين من إعفاءات حملة “وطن بلا مخالف”.
وقال اليحيى وفقاً لصحيفة “المدينة” إنه ينتظر أن يغادر خلال الفترة القريبة المقبلة نحو 46 ألف مخالف آخرين.
يذكر أن المهلة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف” انتهت في الأول من شوال الماضي، وبدأت السلطات في تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة لتعقب المخالفين، وتطبيق النظام والغرامات المالية بحقهم.
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